Upss! Pas Kim Kardashian e bën dhe Aurela Hoxha

Pas Kim K, edhe Aurela Hoxha guxon…

Modelja e njohur, Aurela Hoxha, i ka publikuar disa fotografi në rrjetet sociale, në të cilat ka pozuar me bikini. Bukuroshja që është mjaft aktive në Instagram, ka pozuar me bikini të zeza dhe duket mjaft terheqese dhe seksi. Por neqoftese kerkojme pak ne internet per kete veshje dhe per Kim Kardashian do shohim se Kim K i ka veshur me përpara Aurela Hoxhes. Nuk mund të themi se Aurela ka kopjuar Kimin por mund të themi se cfarë do veshje që motrat Kardashian sidomos Kim, me të vërtetë kthejnë çdo veshje në trend.