Tuna i jep fund beqarisë, ja kush e zbulon padashje martesën e fshehtë

Pas ndarjes nga Cozman, mësimi i parë që mori Tuna ishte që jetën private ta mbante të tillë.

Dhe kjo tregohet edhe tek lidhja e re, me muzikantin Patris Berisha. Madje edhe hapi i radhës i bërë nga çifti u mendua të ishte sa më i fshehtë por ka qenë stilistja nga Kosova, Vjollca Llapashtica ajo që e ka zbuluar pa dashje sekretin e Tunës. Tuna e kishte zgjehdur këtë stiliste për fustanin e saj të nusërisë pasi ka vendosur t’i japë fund beqarisë dhe të lidhë martesë me partnerin, Patrisin. Stilistja ka postuar në Snapchat-in e saj këtë foto të Tunës e veshur me fustanin e nusërisë, duke uruar çiftin të cilët shumë shpejt do të bëhen prindër.