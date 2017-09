Tullumani: Besimi i Mulës, vlerësim dhe përgjegjësi

Në një prononcim për gazetën “Telegraf”, soprano Ramona Tullumani, e cila do të interpretojë sot në premierën e operës “Peshkatarët e Perlave”, u shpreh se zgjedhja e regjisores Inva Mula është sigurisht një vlerësim, por edhe një përgjegjësi e madhe. “Ndjehem mirë për vlerësimin e Invës, një artiste e përmasave botërore, e cila arriti që brenda pak ditëve prova të kuptojë secilin nga artistët për vlerat dhe karakterin që ka dhe mund të sjellë në skenë. Me eksperiencën e skenave botërore, Inva Mula krijoi në atmosferë shumë pozitive dhe relaksuese gjatë provave, duke na vënë në kushtet e duhura për të shfaqur aftësitë më të mira”, tha Tullumani. Ajo nënvizoi se roli i Lejla-së ka specifikat e veta dhe i është dashur një punë e gjatë për të mbërritur deri në premierën e sotme. “Kemi nisur punën shumë javë më parë, atëherë kur të gjithë pushonin dhe mundi e lodhja e javëve të shkuara shpërblehen me këtë premierë dhe vlerësimin e marrë nga Teatri i Operës e regjisorja Inva Mula. Sigurisht që kjo ma rrit përgjegjësinë për t’i dhënë publikut emocione dhe një mbrëmje të magjishme, së bashku me kolegët e shumta që do të ngjiten në skenën e Pallatit të Kongreseve”, tha Tullumani.