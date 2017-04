Truri do të mund të lidhet me kompjuter

Kompania e tij Nueralink brenda katër vitesh, do të ndërtojë mikro-pajisje që do t’iu ndihmojnë njerëve me lëndime të rënda në tru, shkruan Daily Mail.





Ndërkaq, në tetë vite, teknologjia e stilit të Matrix, do të jetë në dispozicion për të gjithë.





Zbulimi i tij do të jetë vital në garimin me robotët “si zotë”, ka pohuar ai.