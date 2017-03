Trembet Taylor Swift! Nuk do ta besoni çfarë i ka bërë një fans asaj

E gjora Taylor Swift!

Ajo e ka shumë të vështirë të gjejë rehatinë. Ylli 27 vjeçar i muzikës pop është detyruar të thërrasë policinë për një tjetër person “stalker”. Siç raporton “TMZ”, një fans i fiksuar, në mënyrë të vazhdueshme, është ngjitur në çatinë e shtëpisë së saj mahnitëse në New York nga ora 10 e mbrëmjes deri në orën 2 të mëngjesit. Fansi i quajtur Mohammed Jaffar, 29 vjeçar, gjithashtu i ka rënë ziles në derë për një orë të tërë pa pushim. Policia bëri të mundur arrestimin e tij, për ndjekje e thyerje të banesës dhe do t’i kushtojë atij 20mijë dollarë për të dalë nga burgu me garanci.