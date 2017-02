Transeksuali shqiptar humb gjyqin me boksierin për përdhunim, ja shifra e dëmshpërblimit

Transeksuali shqiptar Edona James, i cili jeton në Gjermani, është mjaft i njohur në botën e showbiz-it atje . Ai së fundmi është paraqitur në organet gjyqësore për të ngritur akuzën për përdhunim. James ka akuzuar boksierin se e ka përdhunuar, por që asgjë nuk doli ashtu siç e kishte parashikuar. Ata ishin njohur gjatë periudhës kur ajo punonte në një shtëpi publike në Munich. Gjatë seancës, ajo që u arrestua ishte vetë Edona sepse mendohet se ka manipuluar autoritetet me dëshminë e dhënë duke kontaktuar paraprakisht me njërin nga dëshmitarët e saj. Pas kësaj, shqiptarja është burgosur me akuzën e prostitucionit, dëmtimeve trupore dhe përpjekjes për ndikim tek dëshmitarët. Sipas gazetës gjermane “The Bild”, transeksualja ka pranuar përmes lotëve se kishte gënjyer dhe është detyruar t’i paguajë 8 mijë euro boksierit Michael P.