T'i qëllosh apo jo fëmijët? Kërkimet e reja ua thonë njëherë e mirë

Gjuajtja e fëmijëve me shuplakë si formë disipline është debatuar gjithmonë.

Tani kërkimet tregojnë se kjo çon në probleme afatgjata të tilla si sjellje agresive dhe antisociale. Kërkimi i publikuar në "The Journal of Family Psychology" që mbikqyri mbi 160 fëmijë në një periudhë kohore 50 vjeçare, doli në përfundimin që gjuajtja shoqërohej me zakone problematike të sjelljes më vonë me rritjen. Për shembull, fëmijët që ishin qëlluar kishte të ngjarë të zhvillonin sjellje antisociale, të vuanin nga problemet mendore dhe të falnin ndëshkimin fizik të vetë fëmijëve të tyre. Të qëlluarit me shuplakë u konsiderua njësoj me abuzimin fizik që u bëhet fëmijëve duke krijuar efekte tërësisht të kundërta me disiplinën që synohej nga prindërit.