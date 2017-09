Xhemi Shehu është një nga moderatoret e dashura shqiptare.





Prej disa javësh ajo ka mbyllur profilin e saj në Instagram deh me sa duket nuk e ka në plan të kthehet. Tashmë nuk do mund ta shohim, me përjashtim të rasteve nëse mikesha e saj Arbana Osmani.





Nëse provoni të kërkoni Xhemin në rrjetet sociale, mundi do ju shkojë kot. Nuk dihet nëse Xhemi e ka mbyllur vetë profilin, apo ka të bëjë me ndonjë haker.