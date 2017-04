Tahiri shpërfilli e zhduku 32 mijë ankesë-kërkesa, ministri Xhafaj krijon komision special verifikimi

Vjollca KUTA





Pas shkrimit në “Telegraf” lidhur me zhdukjen dhe bllokimin e informacioneve të dërguara nga qytetarët





Komisioni do të verifikojë edhe letrat e telefonatat që qytetarët dhe subjektet kanë depozituar në 3 vitet e fundit, të njoftuara në të gjitha shërbimet, strukturat, zyrtarët dhe drejtuesit e policisë të qarqeve, rretheve dhe inspektorët të zonave, madje u bëhet thirrje qytetarëve të depozitojnë ankesat e shpërfillura...





Gazeta “Telegraf”, referuar shumë informacioneve e denoncimeve të ardhura në redaksi, bëri publik faktin skandaloz, që ishin zhdukur e bllokuar mijëra letra me kërkesa për zgjidhje problemesh e ndihmë policore, ankesa, denoncime e sugjerime të bëra me shkrim e telefon nga qytetarët dhe subjektet private në adresë të drejtorive të qarqeve, komisariateve të rretheve, shërbimeve të specializuara anti-krim, stacioneve policore në qytete e deri në adresë të Ministrisë së Brendshme, të ish-ministrit Tahiri dhe drejtuesve të policisë të çdo niveli! Pas publikimit të këtij skandali, në adresë të “Telegraf” erdhën disa “këshilla” për të mos folur më tej, ndërkohë që nga Ministria e Brendshme u manifestua heshtje e plotë dhe vazhdim i shpërfilljes së plotë e të qëllimshme ndaj letrave të dërguara prej komunitetit, duke mbrojtur drejtuesit, policët dhe sektorët policorë për të ka pasur ankesa. Janë shumë raste të grave e vajzave të dhunuara në familje, në rrugë, në shkolla, spitale e mjedise pune, të cilat kanë bërë denoncime, por që nuk është përgjigjur policia as formalisht! Ka shumë raste biznesesh, taksistësh, kambistësh, tregtarësh e prodhuesish në bujqësi e blegtori, të cilët kanë bërë denoncime dhe kanë kërkuar mbrojtje fizike dhe pasurore, por që policia ka heshtur ose ka mbajtur qëndrimin më flagrant, ka informuar kërcënuesit dhe kriminelët për denoncimet që janë bërë! Bilanci i 3 viteve të fundit të krimit të pritshëm e të ndodhur prej heshtjes së policisë ndaj denoncimeve të bëra nga qytetarë e biznese, rezulton të jetë ky:





• Janë kryer 1325 krime ndaj personit, 36% t cilave keqtrajtime e përdhunime.

• Janë kryer 2145 krime ndaj pronës private të individit e subjekteve.

• Janë kryer 87 vrasje, 451 plagosje, 113 pengmarrje, 614 akte dhune në familje.