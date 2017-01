Sushi apo sanduiç – cili ushqim është më i shëndetshëm?

Me shumë mundësi mund t’ju ketë ndodhur që rrugës për të marrë një sanduiç keni menduar se do të ishte më mirë të konsumoni sushi sepse është një vakt më i shëndetshëm dhe kështu mund të ruani linjat tuaja.

Gjithashtu servirja e ftohtë e sushit u jep njerëzve një ide të përgjithshme se sushi në fakt është një ushqim mjaft dietik dhe mund ta konsumosh gjithë ditën pa u shëndoshur. Por në fakt si qëndron e vërteta sipas specialistëve të ushqimit?

Dietologia Amana Ursell tregon se në një analizë të detajuar që ka bërë sushi, përmban shumë sheqer sepse orizi që përdoret për sushin i ka të nevojshme dozat e larta të sheqerit. Nga ana tjetër, edhe produktet e tjera që përdoren kanë proteinë, e cila kur bashkohet me karbohidratet e bën të sigurt shtimin e kalorive të tepërta në dietën tuaj ditore. Sipas Ursell, edhe sushi me përmbajtje salmoni është gjithashtu shumë kalorik dhe përmban 10.8 g sheqer, njësoj me qoften që ndodhet brenda sanduiçit të zakonshëm.

Kjo do të thotë që më mirë të konsumojmë një sanduiç sesa sushi? Në fakt jo. Sepse për sa u përket vlerave ushqyese, sushi është më i mirë për shëndetin tonë, ndaj sigurisht është një zgjedhje më e mirë sesa një sanduiç, por për sa u përket kalorive mos mendoni se njëri ka më pak se tjetri.