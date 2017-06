Studimi: Një zhytje në det ndihmon trurin tuaj që të...

Mbase e keni vënë re sesi të kalosh një ditë nën ujë mund t’ju bëjë të ndiheni më të relaksuar, të çlodhur dhe me energji të përtëritura. Ajo ndjesi nuk është vetëm në kokën tuaj, shkencëtarët thonë se kur kalojmë kohë në ujë, truri ynë ndryshon. Mendjet tona shkojnë në një hapësirë çlodhëse, thuajse hipnotike, falë aromave qetësuese dhe tingujve në ujë. Studiuesit i referohen kësaj si hapësira blu.





Ja çfarë mund të bëjë një vizitë në plazh, liqen apo kudo tjetër ku ka ujë.





Forcon krijimtarinë

Të jesh në një hapësirë blu të bën më krijues, sepse e lejon trurin të relaksohet, kështu ke më shumë gjasa të shmangesh dhe të imagjinosh kur të jesh në mes të një bote të përditshmërisë kaotike.





Stresi shkrihet

Nëse fusni këmbët në ujë, ose notoni ai ujë mbushet me jone pozitive që gjenden në natyrë dhe njihen për ndihmën që japin në largimin e stresit dhe forcimin e humorit. Disa shkencëtarë besojnë se jonet pozitive që i japim në shumë zbatimeve rregullisht mund të na lërë të inatosur, pa përqendrim dhe të mbingarkuar. Jonet negative që gjenden në natyrë e kundërveprojnë këtë.





Redukton depresionin