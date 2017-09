Studimi: Gjumi “vret” njësoj si alkooli

Vlerat e gjumit njihen nga të gjithë që prej kohesh. Të flesh mirë do të thotë të jesh i shëndetshëm, e kundërta mund të sjelle probleme tek trupi dhe mendja juaj. Mungesa e gjumit të mjaftueshëm sjell rrezikun e sulmit në zemër dhe tru, depresionit dhe obezitetit. Sipas një studimi të ri, nëse rrini zgjuar 18 orë në ditë, ndikimi është i njëjtë si të pini alkool.

Sipas neurologut Adrian Owen, gjumi luan rol kryesor edhe në rregullimin e hormoneve të cilat ndikojnë në uri, dhe mungesa e gjumit shton oreksin dhe nga kjo vjen shtimi i peshës.

Të mos flesh mjaftueshëm mund të çekuilibroje metabolizmin glucidik i cili me pas sjell diabet. Nga ana tjetër kur gjumi neglizhohet rriten me 48% mundësitë për sëmundje kardiovaskulare. Kanceri i zorrës se trashë gjithashtu ka 50% mundësi më shumë të shfaqet si pasojë e mungesës se gjumit.

Mungesa e gjumit është e barabarte me mungesën e optimizmit dhe me humorin e keq. Nga ana tjetër kjo mungese mund të shkaktojë edhe probleme me kujtesën.