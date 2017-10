Studim i ri: Do të surprizoheni se çfarë i ndalon rrudhat dhe plakjen e fytyrës, kjo metodë është fantastike mos e humbisni







Today

Harrojini kirurgjitë e shtrejnta dhe injektimet e dhimbshme që bëni në fytyrë. Një studim i ri na tregon për një mënyrë perfekte që rrudhat tona të zhduken pa ndihmën e këtyre metodave të vjetra dhe të dhimbshme.

Në kohën që rritemi, nuk është vetëm lëkura jonë ajo që plaket por bashkë me të plaket dhe i gjithë trupi ynë. Rrudhat janë një proces që ndodhin me kalimin e kohës dhe pothuajse janë të pashmangshme. Rrudhat e fytyrës janë më të dukshmet dhe më stresueset, studimi na bën me dije se rrudhat nuk vijnë vetëm nga stresi dhe problemet e përditshme, ato ndodhin sepse kockat tona fillojnë të plaken dhe ndryshojnë formë dhe madhësi.

Tani për herë të parë në histori, shkencëtarët e universitetit të mjekësisë “Rutgers” New Jersey , na tregojnë se mënyra më e mirë për të ndaluar rrudhat e fytyrës është parandalimi i plakjes nëpërmjet ortodentisë.. Këto lloje mjetesh vendosen në fytyrë dhe i mbajnë kocat drejtë dhe nuk lejojnë deformimin dhe rënien e tyre si pasojë e osteoporozës.