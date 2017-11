Sezoni i dimrit ka ardhur dhe sigurisht edhe kur është ftohtë duhet të kujdesemi për look-un tonë.

Të jemi sa më IN me tendecat e fundit, por edhe të ndihemi rehat me veshjen tonë.

Siç edhe shihni nga fotot tendencat që mund të përdorni e duhet të keni në garderobën tuaj janë çizmet e gjata, veshjet lëkurë apo pellushet. Mos harroni të kombinoheni sepse detajet bëjnë diferencën.