Stephen Hawking jep alarmin /Teknologjia do ta shkatërrojë njerëzimin

Gjeniu i astrofizikës, profesori i njohur me famë ndërkombëtare Stephen Hawking paralajmëron udhëheqësit për të mbajtur teknologjinë nën kontroll përpara se ajo të shkatërrojë njerëzimin.

Fizikanti që ka fituar çmimin Nobel gjatë një interviste për Times, tha se njerëzit duhet të gjejnë mënyra për të identifikuar kërcënimet e mundshme nga inteligjenca artificiale përpara se problemet të përshkallëzohen. Teknologjia ka përparuar me një ritëm të tillë saqë agresioni teknologjik mund të na shkatërrojë siç është lufta bërthamore dhe biologjike. Ne kemi nevojë për të kontrolluar instinktin e logjikës dhe arsyes sonë, tha ai. Hawking ka theksuar se zgjidhja më e mirë do të ishte “një formë e qeverisjes botërore”, që mund të mbikëqyrë fuqinë e zhvillimit të Inteligjencës Artificiale, por ai shfaqet optimist dhe mendon se raca njerëzore do të rritet për të përmbushur këto sfida. Kohët e fundit në Universitetin e Kembrixhit profesori i fizikës ka mbajtur fjalim dhe për disa prej rreziqeve me të cilat përballet planeti ynë si psh mbi popullsinë e botës, ndryshimin e klimës dhe sëmundjet.