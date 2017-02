Snapchat do nxjerrë një telefon të ri, i cili ka mundësi t'ju bëjë të braktisni iPhone-t

Snapchat po pushton botën dalëngadalë…

Thuhet se projekti i ardhshëm do të jetë vetë telefoni i tyre, me një koncept dizanji kaq me stil sa do ju bëjë të harroni iPhone apo Samsung.

Mediakix ka imagjinuar si mund të duket telefoni i ardhshëm i Snapchat dhe padyshim që ngre cilësinë e lojrave në fotografi. Koncepti i tyre përfshin kameran 360 gradë, duke hapur kështu një botë me mundësi, filtra të ndryshëm dhe Bitmoji.

Megjithatë, para se të entuziasmoheni, ju informojmë që ky është thjesht një spekulim, pasi si Snapchat dhe Apple janë mjeshtra në mbajtjen e sekreteve…