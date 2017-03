Skrapari organizon Miss & mister children Çorovoda 2017

Sot mbahet eventi Miss dhe Mister Çorovoda. Fituesi i këtij eventi do te përfaqësojë shqipërine në garat botërore që do të zhvillohen. Janë gjithsej 130 fëmijë që konkurojnë nga mosha 6 deri në 13 vjeç. Ky konkurs me organizatore Albana Çakshiri është mbështetur nga kryebashkiaku Nesim Spahiu si edhe është përkrahur nga banorët e Skraparit. Kjo ditë speciale është dedikuar tërësisht fëmijëve të kësaj treve të mbushur me tradita dhe kulturë. Kryetari i jurisë në këtë event do të jetë publicisti i njohut dhe gazetari Ëngjëll Musai. Ky event mori vëmendjen e mediave duke e vlersuar dhe e përkrahur si një risi që duhet vazhduar ndër vite.