Si të flini për 60 sekonda







Nëse qumështi i ngrohtë, dushi apo leximi i librit nuk jua sjell gjumin, atëherë ka edhe një teknikë tjetër që ia vlen ta provoni.

Ajo njihet si teknika 4-7-8 dhe sipas raportimeve pretendohet t’ju vërë në gjumë brenda 60 sekondave.

Gjithçka duhet të bëni është shumë e thjeshtë:

– merrni frymë me hundë për 4 sekonda

– mbajeni frymën 7 sekonda

– lëshojeni frymën me gojë për 8 sekonda

“Daily Mail” thotë se këto duhet të përsëriten 3 – 4 herë.

Kjo teknikë i mbush me oksigjen mushkëritë duke qetësuar sistemit nervor.

Teknika është zhvilluar nga mjeku amerikan Adrew Weill, i cili pretendon se këto veprime janë të dobishme edhe për personat që përballen me ankth.