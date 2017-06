Si e mahniti jurinë djali i bukur nga Skrapari, fitues i Model & Talent World Festival 2017

Në Turqi është zhvilluar "Model & Talent World Festival 2017" për fëmijë me 60 konkurrentë nga 30 shtete, ku Shqipëria ka marrë pjesë me shtatë fëmijë dhe ka ardhur me disa çmime, ndër ta dhe çmimin e parë "Grand Prix Supreme", që e fitoi djaloshi nga Skrapari, Lukas Shehu.

Lukasi, biond, me sy të çelët dhe një buzëqeshje të ëmbël fëminore ka rrëmbyer çmimin e madh për pamjen, por edhe shkathtësinë e tij të spikatur. Në Top Show ai ka treguar madje edhe një ngjarje nga konkursi, kur u dha anëtarëve të jurisë raki Skrapari.

“Skrapari njihet vetëm për rakinë dhe Presidentin Ilir Meta”, u tha ai anëtarëve të jurisë që u interesuan për atë pije që kishin në dorë.

Lukasi e bëri me të vërtetë të njohur Skraparin sepse ai fitoi edhe çmimin e kostumit më të bukur në garën ku u paraqit me kostumin tradicional të kësaj krahine.

Gjithashtu në këtë konkurs u vlerësuan me çmim edhe dy vajza. Gerdana Viçishta fitoi "Miss Ballkan" ndërsa e vogla Paula Murtaj "Miss Imazhi". Ata do të marrin pjesë në disa reklama kompanish në Turqi.