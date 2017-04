Shpiket automjeti që të largon makinat që ecin ngadalë

Shumica prej nesh nervozohemi ndersa jemi shofere dhe kemi para nesh nje makine qe lëviz ngadalë. Tashme duket se eshte gjetur një zgjidhje fantastike dhe e teknologjisë së lartë për këtë.

Quhet ‘Lane Valet’ dhe bëhet fjalë për sistemin i cili do të zhvillohet si një funksion opsional për të gjitha modelet e veturave, duke përfshirë LC dhe të gjitha modelet e tjera luksoze.

Sistemi do të funksionojë në lidhje me përmirësimin e fluksit të trafikut duke “asistuar” dhe lëvizur automjetet të cilat lëvizin ngadalë nga korsia e majtë në korsinë e djathë.

Ky sistem përfshinë një radar mahnitës me teknologji monitorimi të korsive dhe të dhëna protokolli me wireless. Me fjalë të tjera ky sistemi gjysmë-autonom do të bëjë shoferin e automjetit të ngadalshëm që me “mirësjellje” të lejojë hapësirë për lëvizjen e veturave me shpejtësi më të madhe.