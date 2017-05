Shhht! 3 sekrete që nuk duhet t'i ndani me askënd për lidhjen tuaj

Në këtë epokë të rrjeteve sociale dhe teknologjisë së avancuar, jetët tona janë duke u bërë çdo herë e më publike.

Ne u tregojmë njerëzve ku punojmë, çfarë lloji makine kemi, kur dalim për të ngrënë dhe kë kemi të dashur.

Përderisa është argëtuese postimi i fotografive dhe statusave, Facebook-u, Instagram-i dhe rrjetet tjera sociale shpeshherë janë përgjegjëse për ndarjen e çifteve.

Prandaj, nëse dëshironi ta mbani lidhjen tuaj të shëndetshme dhe intime, këto janë disa nga gjërat që nuk duhet t’i ndani me botën:

Të metat e partnerit

Kur i ndani me tjerët shprehitë bezdisëse të partnerit apo të metat e tij/saj me tjerët, ju vetëm sa i degradoni ata. Kjo është sikur të flisni pas shpinës së tyre për të gjitha gjërat që atyre nuk u pëlqejnë rreth vetes. Mund t’ju duket aspak e dëmshme t’i tregoni ndonjë shoku/shoqe se çfarë bën në mëngjes partneri/ja juaj, por vetëm mendoni si do të ndjehej partneri po ta kuptonte – pa dyshim se do të ndjehej i lënduar, tradhtuar dhe i padëshiruar.

Bisedat

Bisedat mund të jenë ndër detajet më të shpërndara rreth lidhjeve në rrjete sociale. Kur njëri partner zemërohet me tjetrin, frustrimin e tyre dhe nervozën e lirojnë duke e postuar atë online me shpresën se miqtë e tyre do t’i bashkëngjiten argumenteve të tyre. Por, nëse dëshironi ta mbroni lidhjen tuaj, asnjëherë mos postoni rreth bisedave që i keni private.

Çdo gjë që ndërlidhet me seks