Shenjat që tregojnë se një femer është vërtet e interesuar te një mashkull

Meshkuj, kushtojini rendesi ketij studimi, pasi do te kuptoni kur nje femer eshte vërtet e interesuar tek ju…

1)Bëhet shumë kuriozë për ty

Kërkon të dije çdo gjë rreth teje si dhe shumë shpesh ndodh, që ajo seleksionon shijet e tua në një mënyrë që pëlqimet dhe mospëlqimet të përputhen me të sajat.

2)Ndihet nervoze & ndjehet si në gjemba

Nëse ajo vërtet interesohet për ty, do të duket shumë nervoze, sidomos nëse e kupton se ti po i lexon shenjat e saj.

3) Gjuha e trupit të saj është e kuptueshme

Shumë njerëz thonë se trupi nuk mund të gënjejë. Nese kjo vajze do jetë vërtet e interesuar për ty ajo do flase shumë me gjestikulacione gjë që ju do e kuptoni lehtë.

4) Ajo behet nje hetuese e vertete

Nëse ajo vërtet është e interesuar për ty , ajo do të bëhet një hetuese e vërtetë duke të pyetur gjithçka që ajo kërkon të dijë deri në detaje.

5) Ajo nuk tregohet shumë “busy”

Nëse ajo vërtet është e interesuar për ty nuk do të nxjerrë pretekste të kota si psh “Jo nuk dal dot tani se kam për të mësuar apo tani do dal por nuk takohemi dot, etj etj