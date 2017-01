Selena ‘shkund’ rrjetin

Brenda pak orëve, Selena Gomez ja ka dalë mbanë që të shndërrohet në të famshmen më të përfolur në mediat rozë ndërkombëtare.Fillimisht, këngëtarja 24-vjeçare habiti të gjithë kur u fotografua në krah të këngëtarit The Weeknd, ish i dashuri i mikeshës së saj, Bella Hadid.Menjëherë pas kësaj, Selena vërshoi në Instagram duke postuar një foto provokuese, ku tregon thuajse krejtësisht të pasmet e saj.Por, tek komentet shoqëruese nga ndjekësit, më shumë sesa foto, është komentuar romanca e këngëtares me The Weeknd. Shumë prej komentuesve nuk e kanë miratuar atë dhe disa kanë shkuar deri aty sa ta quajnë “një thikë pas shpine të Selenas ndaj mikeshës së saj, Bella”.Gjithsesi, duket se miqësia mes modeles dhe këngëtares tashmë ka marrë fund, pasi Bella e ka bllokuar atë në Instagram pas publikimit të fotove intime të Selenas dhe The Weeknd.