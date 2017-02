Ajo ishte në New York për të marrë pjesë në një mbrëmje gala bamirësie, por Selena Gomez u sigurua që t’i mahniste të gjithë me look-un e saj, pasi ndërroi plot 4 veshje gjatë ditës.

Këngëtarja dhe aktorja 24-vjeçare dukej veçanërisht e mrekullueshme me një fustan të gjatë të Victoria Beckham, që e kishte kombinuar me një këmishë të kuqe dhe një palë sandale me print leopardi.