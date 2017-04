Salcë ragu’ bolonjeze

Raguja bolonjeze eshte nje lloj salce me baze mishi e tradites se Bolonjes e cila perdoret gjeresisht ne pregatitjen e lazanjave apo makaronave te ndryshme. Egzistojne shume menyra per ta gatuar, te gjitha teper te shijshme, por receten origjinale po iu a servirim me poshte, vertetuar nga Dhoma e Tregtise se Industrise Artizanale dhe Agrikultures ne Bolonja ne vitin 1982.





Perberesit per 4 persona





250gr mish i grire lope

250gr mish i grire derri

100gr panceta e embel

250ml leng mishi

1 karrote

1 qepe mesatare

1 dege selino

30gr koncentrate domatesh

1 gote qumesht me yndyre

1 gote vere te kuqe

50gr gjalp

3 luge vaj ulliri

piper i zi

kripe









Fillojme me pregatitjen e raguse bolonjeze duke lare dhe qeruar qepen dhe karroten, i heqim fijet selinose dhe i presim te treja perimet shume holle.





Ne nje tigan te thelle, vendosim vajin e ulliri me gjalpin, dhe kur ky i fundit te kete shkrire plotesisht, shtojme perimet e mesiperme duke i lene te kaverdisen per pak minuta ne zjarr te avashem derisa te marrin ngjyre te arte.





Nderkohe, presim shume holle panceten (ose e kalojme ne mikser) te cilen ia shtojme perimeve dhe te njejten gje bejme edhe me mishin e grire te lopes dhe derrit. E perziejme mire te gjithe masen dhe e leme ne zjarr te avashem derisa mishi te jete skuqur nga te gjitha anet duke e perziere here pas here (nevojiten rreth 30 minuta).





Pas kesaj, e shuajme perberjen me veren e kuqe te cilen e leme te avulloje plotesisht. Shtojme ne kete moment koncentraten e domateve te shkrire ne pak leng mishi, e rregullojme ragune me pak kripe dhe piper dhe e leme te gatuhet ne zjarr te ulet per rreth 1 ore e gjysme duke shtuar here pas here lengun e mishit te mbetur.





Ne momentin e fundit, shtojme edhe goten me qumesht duke e perziere, dhe kur perberja ta kete thithur qumeshtin dhe salca te jete relativisht e thate, do te thote qe raguja jone eshte gati. E rregullojme sipas deshires me kripe dhe piper dhe e perdorim per receten kryesore.