Ajo është një yll i skenës shqiptare e këtë verë ishte nga këngëtaret më të kërkuara në gëzimet dhe eventet familiare . Artistja e shume hiteve te njohura eshte duke u pergatitur per klipin e ri, i cili do te jete nje befasi. Gjithashtu nga shtatori Rovi do shfaqet në një projekt televiziv, ku sipas burimeve tona është duke u pergatitur. Sna mbetet gje tjeter veçse te presim dhe ti urojme suksese te metejshme Rovit.