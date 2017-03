Këngëtaren bukuroshe Rita Ora tashmë jemi mësuar gjithmonë ta shohim të kuruar dhe seksi.

Së fundmi 25 vjeçarja nga Shqipëria ka postuar një foto në Instagram teksa shfaqet duke pozuar për markën e njohur “Rimel”. Rita vjen mjaft sensuale dhe seksi me këtë foto, mbi të cilën ka shkruar, ‘Duke u bërë gati për stinën e verës me familjen time Rimmel në Londër. Së shpejti..’. Rita di të tërheqë vëmendje jo vetëm me muzikë, por edhe me paraqitjen e saj.