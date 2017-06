Rihanna i ka befasuar të gjithë me një përgjigje që i ka kthyer një fanses të saj. Biseda që po bën xhiro në rrjetet sociale ka të bëjë me kërkesën për ndihmë që i është bërë Ririt, pasi fansja ishte ndarë me të dashurin dhe nuk ndihej mirë.





“Beso që kjo ndarje është një dhuratë në vetvete! Qaj nëse do, por nuk do qash përgjithmoë. Do dashurosh sërish dhe do të jetë edhe më bukur nga sa kalove. Ndërkohë, mundohu të kënaqesh sa më shumë me veten” i ka shkruar Rihanna fanses.