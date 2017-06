Qetësohuni vajza, edhe meshkujt përjetojnë periudhën e pakënaqësisë seksuale

Ok, vajza.

E dimë se të arrish orgazmën s’është punë e thjeshtë kur je grua. (Jo pika G, jo ajo puna e përqëndrimit, jo hormonet, bla, bla, bla)

Por sa për informacion edhe burrat kanë periudhën e tyre të pakënaqësisë seksuale, ashtu si ju. Nëse mendoni se në fillim të lidhjes ata janë super të eksituar dhe e shijojnë pafund marrëdhënien me një grua të re, e keni gabim.

Një studim i ri tregoi se në fakt, janë vajzat ato që kënaqen më shumë në shtrat në fillim të marrëdhënies. “Dred” bëri një sondazh me 1 mijë amerikanë dhe 1 mijë evropianë lidhur me sesi ndryshon seksi nga fillimi i marrëdhënies me seksin pas disa muajsh marrëdhënie.

Ndërsa 74% e grave thanë se janë të kënaqura me seksin në fillim të marrëdhënies, vetëm 51% e burrave e pohuan këtë. Megjithatë me kalimin e kohës, gjithçka përmbysej: pas 6 muajsh deri në 1 vit kohë, kënaqësia seksuale tek gratë sa vjen e bie kurse tek burrat, sa vjen e shtohet.

Më pas, pasi kalojnë dy vite, kënaqësia seksuale tek gratë pëson një ndryshim të mrekullueshëm: sipas studiuesve, lidhet me atë që më në fund, pas dy vitesh (dy vitesh!) partneri mëson si ta kënaqë në shtrat.





Photo Courtesy of Dred