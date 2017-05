Pse nuk duhet të martoheni me mashkullin që dashuroni marrëzisht

Për të mësuar më shumë rreth rolit të femrës pas martese...

Në fakt sipas informacione të shumta që na serviren në ditën e sotme nëpërmjet rrjeteve sociale marrëdhënia pas 2 persona martohen ndryshon rrënjësisht, ndryshon statusi, ndryshon roli i secilit dhe shumë të tjera.

Në këtë periudhë që po jetojmë femrat po përcaktojnë gjithmonë e më shumë rolin e tyre në shoqëri, kërkojnë më shumë privatësi dhe të kenë rëndësi gjithashtu në rolin e vendimarrjes.

Pra për të gjithë këto femra të cilave nuk i pëlqejnë nënshkrimi, apo edhe roli që marrin pas martese kemi vetëm 3 këshilla të arta për këtë aspekt.

Ju nuk duhet të martoheni me mashkullin që jeni dashuruar marrëzisht për këto arsye:

1) Shumë femra pas martese me mashkullin që dashurojnë humbin veten e tyre në rolin e gruas dhe të zonjës së shtëpisë

2) Nuk nënshkruani asnjë dokument përkushtimi dhe besnikërie, por ju pas martese i përkushtoheni totalisht mashkullit që dashuroni dhe në shumë raste harroni dhe veten

3) Do të vëreni që mashkulli pas martesës do që ju të ecni me traditat sikurse të gjithë të tjerët

Pra për të gjithë ju femra që nuk jeni dakort me arsyet e mësipërme duhet të mendoheni mirë para se të merrni vendimin, për t`u martuar me mashkullin që dashuroni.