Pse Facebook nuk e ka ende butonin ‘Dislike’?

Facebook nuk e ka krijuar butonin ‘Dislike’.

Mesa duket një ndër shkaqet është se do të sillte energji negative në rrjetin social.

Adam Mosseri nga Facebook, tha për Bloomberg se mundësia për t’ua bërë ‘dislike’ postimeve në Facebook do të ndryshonte atë për çfarë është krijuar rrjeti social. Rrjeti social ka nxjerrë disa ikona të reja, por ‘dislike’ nuk pritet të realizohet. Sipas tyre, me butonin standard Like, përdoruesit mund t’i shprehin ndjenjat e tyre përmes një statusi fotoje apo videoje.

Shpresojmë të kenë sa më shumë energji pozitive, pa ardhur ende butoni ‘dislike’.