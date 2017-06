Prej 2 vitesh, 6600 invalidë edhe pa gjymtyrë, detyrohen të paraqiten në KEMP-in e Tiranës, për t’i... verifikuar!

Përparim HALILI





VKM-ja Nr. 102, datë 19 qershor 2015 përveç torturës fizike, përbën edhe shkatërrim financiar mbasi ata detyrohen të udhëtojnë drejt Tiranës, me makina e shoqërues në dispozicion





Përse invalidët Paraplegjikë e Tetraplegjikë, që fatkeqësisht janë me gjymtyrë të munguara e që jetojnë në Dibër, Vlorë, Sarandë, Korçë, Malësi e Madhe, Tropojë, Tepelenë, Ersekë, Konispol, Kukës, Has etj., duhet të udhëtojnë çdo vit drejt zyrës së KEMP-it që ndodhet vetëm në Tiranë për verifikim, apo mos vallë, për t’i parë se mos u kanë “rilindur” këmbët dhe duart e humbura në aksidente e fatkeqësi të tjera?!