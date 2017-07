Personat më të famshëm në histori, sipas klikimeve në “Google”

Të qenët i/e famshme do të thotë të mbushësh stadiumet plot, të njihesh kudo apo të studiohesh në librat e shkollës? Në fakt, në klasifikimin e mëposhtëm janë renditur dhjetë figurat më në zë të njerëzimit, të cilët janë më të klikuar në ueb dhe për të cilët janë shkruar një numër i madh librash!





Kushdo që mund të shohë fytyrën e Lady Gaga-s, të “Beatles” ose të Rihanna-s, është në gjendje që ta dallojë; por edhe Papa njihet në të gjithë botën. Është më i famshëm Michael Jackson apo Charles Dickens? Gjithçka varet nga kriteri që përdoret për të përcaktuar një person të “famshëm”.





Në listën e mëposhtme, mund të shihni se cilët janë dhjetë personat më të famshëm të historisë, duke u bazuar te numri i përafërt i kërkimeve në “Google” dhe i librave të shkruar rreth tyre!





10. Isak Njuton





Vendi i dhjetë i klasifikimit tonë është vënë në dyshim mes Ajnshtajnit dhe Njutonit. I pari klikohet rreth 6.1 milionë herë në muaj në “Google”, përkundër një milion kërkimeve në muaj për Njutonin, por librat e shkruar për këtë të fundit, duket se janë më të shumtë në raport me ata për Ajnshtajnin: plot 400 000. Për më tepër, ekzistenca e Njutonit është absolutisht thelbësore: llogaritet se ende 95% e mekanikës klasike, bazohet në teoritë e tij.





9. Leonardo da Vinçi





Numri i kërkimeve në “Google” për të shkon më shumë se 4 milionë në një muaj. Librat e shkruar për të: 600 000. Leonardo da Vinçi i madh kishte shumë aftësi: ai ishte arkitekt, shpikës, piktor, matematikan, gjeolog, një ekspert në anatomi, skulptor, botanik, hartograf, muzikant dhe shkrimtar. Kush mund të bëjë më shumë se kaq gjëra sa ai?





8. Uilliam Shekspir





Numri i herëve që Shekspir kërkohet në “Google” çdo muaj është 4,7 milionë, ndërsa për të janë shkruar rreth 1 milion libra. Por ajo që ndoshta jo të gjithë e dinë, është se 50% e fjalëve të përdorura në anglishten e zakonshme, vijnë nga “King James Bible”, ndërsa një pjesë tjetër prej 30% i atribuohet këtij poeti të madh! Për më tepër, Egil Aarvik, që është pjesë e komisionit që japin çmimet “Nobel”, ka thënë se, në qoftë se Shekspiri do të kishte jetuar në shekullin e njëzetë, me siguri ai do të fitonte më shumë se një çmimin “Nobel”!





7. Adolf Hitler





Hitleri gjendet në vendin e shtatë të klasifikimit tonë; megjithatë, pozicioni i tij nuk është absolut. Diktatori nazist, në fakt, është nominuar së bashku me personazhet më të këqij dhe të ligë të asaj kohe (nëse do t’i quanim kështu), si Stalini, Luciferi dhe “Djalli”, ndërsa ai është personazhi i vetëm i kësaj liste, i cili i përket si shekullit XX ashtu edhe atij XI.





6. Paolo di Tarso





Paolo di Tarso ka meritën se ka rritur në mënyrë eksponenciale, përhapjen e kristianizmit përmes 13 letrave të tij të famshme. Gjëja e habitshme është se Paolo di Tarso është më i njohur se 12 apostujt e marrë veçmas dhe i vetmi Papë që mund t’i bëjë konkurrencë është Pietro!





5. Sidarta Gautama





Sidarta Gautama, i njohur më vonë si Buda, në moshën 35-vjeçare u përfshi botërisht në kauzën e paqes dhe të eliminimit të dhembjeve njerëzore. “Google” regjistron më shumë se 4 milionë klikime në një muaj dhe deri më tani për të janë shkruar plotë 7 milionë libra!





4. Moisiu





Moisiu, themeluesi i një pjese të madhe të traditës hebraike, renditet i katërti në bazë të numrit të kërkimeve në muaj në “Google”, ku llogariten më shumë se 2.7 milionë të tilla, ndërsa librat për të janë 8 milionë!





3. Abrahami





Ju kujtohet Abrahami, profeti që Zoti i kërkoi të sakrifikonte djalin e tij të vetëm si provë e vërtetë e besimit në të? I njohur nga të krishterët, hebrenjtë dhe myslimanët, nuk është e çuditshme që ai të fitojë “medaljen e bronzit”: vetëm në një muaj ai kërkohet në “Google” plot 9 500 000 herë, ndërsa librat që flasin për të janë 2 milionë!





2. Muhamedi





Muhamedi gjendet në vendin e dytë të këtij klasifikimi, me mbi 13 600 000 kërkime në muaj dhe me një numër librash aq të lartë sa është i pallogaritshëm. Ndërkohë, emri Muhamed është më i përhapuri në të gjithë botën: llogariten më shumë se 200 milionë persona, të cilët quhen kështu. Gjithsesi, duke marrë parasysh rëndësinë e tij, kjo gjë nuk na habit shumë. Kurioziteti qëndron te fakti se, ai është personi më i famshëm i historisë, pavarësisht se besimi Islam e ndal në një farë mënyre këtë përfaqësim!





1. Jezu Krishti