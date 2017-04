Personalizojini rrobat me tendencën e re të figurave ngjitëse

Sot është bërë shumë e vështirë të kesh diçka unike në garderobë. Sigurisht, e kemi fjalën për njerëzit me të ardhura mesatare ose nën to sepse të tjerët, me siguri që, kanë mundësi të porosisin veshje prej prodhimeve të limituara, si dhe kur t’i duan.

Ne të tjerët, duhet të përpiqemi të dukemi bukur me mundësitë tona dhe pak fantazi. Këto kohë, duhet t’i keni parë figurat e ndryshme që ngjiten në pantallonat xhins, xhupat apo fustanet. Jo rrallë gjenden edhe te atletet e rrobës.