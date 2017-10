Pasuria kostumografike dhe magjia e polifonisë femërore të Tërbaçit

Kostumi folklorik i vajzave të Tërbaçit si identitet shpirtëror, jo material por edhe material në Labëri dhe në hapësira më tej





Nga MSc. Albert HABAZAJ, studiues i etnologjisë dhe folklorit





Kostumet tradicionale të femrës tërbaçiote. Dikur, (botimet enciklopedike dhe ato historike lokale përmendin shekullin XVII), sipas traditës së vendit, gratë e Tërbaçit “kanë mbajtur fustan të gjatë të bardhë ose kafe, deri te qafat e këmbëve. Për nuset fustan i kuq, vajzat zakonisht të bardhë. Mbanin pallto leshi pa ose me mënga, që i thoshin xhoke, futë leshi, shami të ngjyera në bojë të kuqe, të verdhë për të rejat dhe me ngjyrë kafe ose të zezë për të moshuarat. Çorape leshi të gjata deri afër gjurit, të qëndisura me ngjyra të ndryshme, opinga prej lëkure ose këpucë me xhufka në majë, jelekët i qëndisnin me gajtane me ar, dhe i mbërthenin me folla prej argjendi ose bronzi. Në vesh mbanin vathë të mëdhenj prej argjendi, ndërsa vajzat mbanin nga një fill dhe një rruazë… Nga fundi i shekullit XVIII, veshja për gratë ndryshoi, dhe në vend të fustaneve të gjatë u përdorën çitjane ose tumane [ndikim i kulturës fetare islame, importuar e diktuar nga pushuesit osmanë. Shën. im, A.H]. Nga fillimi i shekullit XX filloi të përdorej veshja më e moderuar, sidomos nga burrat” [shih historikun e fshatit “Tërbaçi në rrjedhat e kohës”, Tiranë, Toena, 1997, f. 23]. Xhokja ishte veshja e sipërme dhe e trashë prej shajaku për gra e për burra, pa mëngë ose me gjysma mëngësh a me mëngë të gjata të hedhura prapa, që shkonte deri në brez dhe që kishte zakonisht një pjesë me thekë prapa, e cila hidhej mbi kokë. Përdoreshin xhokë e bardhë (e zezë) dhe xhokë me thekë (me xhufka).





Kostumi i sotëm folklorik i Grupit të Vajzave të Tërbaçit përbëhet nga:

1. Fundi, i shkëputur nga polka, punuar me material atllas me pala, (pëlhurë e mëndafshtë, e lëmuar dhe me shkëlqim nga njëra anë) me ngjyrë të kuqe, i gjatë deri në fund të këmbëve;





2. Polka, me ngjyrë mente, pak a shumë si modeli i vjetër, me jakë si jakë marinari; (emri i kësaj veshjeje nuk ka të bëjë me vallen me ritëm të gjallë e të shpejtë, që kërcehet me masën prej dy kohësh dhe muzikën për këtë valle);





3. Jeleku, me material shajak i zi (që zëvendësoi xhokën), me qëndisje e stolisur me ornamente dekorative zbukuruese, mbërthyer me kapëse;





4. Shamia, me material mëndafsh i hollë, një mente e lehtë, e dashur, jo e rëndë, e ëmbël.





Është respektuar tradita, duke futur ngjyrën e kuqe, kombinuar me ngjyrën e zezë, nga që janë ngjyrat simbolike të kombit shqiptar, (si pjesëz e së tërës edhe të Tërbaçit).





Pasuria e polifonisë femërore të Tërbaçit

Historia e polifonisë femërore të Tërbaçit është ndër thesaret e kulturës sonë, ajo mori jetë nga veprimtaria e një grupi grash të përkushtuara, me sedër të shëndoshë për shpirtin e vendlindjes, që vendosën me forcat e tyre të përgatiteshin seriozisht për këtë mision. Pasi u konsolidua grupi dhe mori formën e plotë, të pakthyeshme e të patjetërsueshme, menduan, diskutuan, pyetën dhe projektuan udhëtimin e tyre polifonik në rrugën e madhe, të gjatë, të gjerë e të vështirë të folklorit.