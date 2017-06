Pastroni shpejt pianurën e sobës me vetëm 1 përbërës

Pianurat janë pajisja më e përdorur në kuzhinë dhe për këtë fakt ajo bëhet më shpejt pis se çdo orendi tjetër elektroshtëpiake. Sa herë që ju e pastroni keni frikë se ndoshta gërvishet dhe në këtë mënyrë shpenzoni para çdo muaj duke blerë solucione të shtrenjta duke mos e ditur se solucioni më i mirë ndodhet në shtëpinë tuaj…

Për larjen e pianurës të gjithë profesionistët më të njohur të kuzhinës në botë sugjerojnë pastrimin me pastën e dhëmbëve. Pasta e dhëmbëve është e pasur me sodë dhe elementët e tjerë në përmbajtje të saj sigurojnë një pastrim efektiv dhe gjithashtu e mbron sipërfaqen e pianurës nga gërvishtjet që mund të shkaktojë një furçë larëse.

Hapat që duhet të ndiqni: