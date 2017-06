Pastrimi që jua bën shtëpinë më të ndotur

Dhe shtëpiakët/et më maniakë të pastërtisë mund të mësojnë disa gjëra lidhur me gabimet e përhershme të pastrimit.





Ekspertët e pastrimit tregojnë disa detaje të pastrimit të përditshëm të shtëpisë që në fakt e ndotin atë edhe më shumë.





Larja e dërrasës që presim ushqimin

Mendoni se larja me ilaç enësh dhe ujë të ngrohtë e dërrasës së prerjes do të mjaftonte për ta bërë atë të pastër, por kjo mund të vlejë për enët të cilat kanë mbetjet ushqimore. Bakteret në këtë dërrasë nuk mund të largohen në këtë mënyrë. Për tu siguruar që këto dërrasa të jenë gjithmonë të pastra, provoni zbardhues pas çdo përdorimi.





Larësi spraj mbi mobiljet

Kur doni ti pastroni mobiljet mundohuni të mos e hidhni sprajin direkt mbi to, pasi kohë pas kohe do të mbivendoset dhe do të jetë i vështirë për tu hequr. Provoni zgjidhjen duke e sprucuar sprajtin fillimisht mbi robë e më pas pastroni mobiljen. Kjo shmang shenjat dhe për më tepër do të përdorni më pak produkt.





Përdorimi i ‘pendës’

Zakonisht ato përdoren në vende të larta, të vështira për tu arritur. Por ndryshe nga një robë e lagur ajo nuk e heq por e shpërndan pluhurin. Përdorni më mirë një copë mikrofibër të lagur me pak ujë për të qënë më efektive.





Larja e xhamave në një ditë të ngrohtë

Në fakt duket si dita perfekte por ekspertët e pastrimit thonë se është gabim. Kjo për faktin se dielli do të avullojë ujin dhe solucionin e pastrimit para se ju të keni përfunduar. “Ajo do të lërë shenjat e produktit të pastrimit, dhe do të duhet të heqni pikërisht ato, dhe xhami nuk do të jetë i shkëlqyer siç dëshironi ju”, thonë ekspertët.





Rregullimi i përditshëm i shtratit

Rregullim i shtratit është gjëja e parë që ne bëjmë kur zgjohemi në mëngjes, por në fakt është një nga gabimet më të mëdha të pastrimit. Kjo për faktin se lëmë brenda bakteret, pluhurin dhe lagështirën, duke krijuar një mjedis që nxit shumimin e mikrobeve.