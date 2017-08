Pasionin më të madh në krevat j’ua dhuron kjo shenjë e horoskopit!

Askush nuk di më shumë se ata në lidhje me kënaqësitë e seksit dhe kanë qëndrueshmëri në krevat më shumë se të gjithë të tjerët. Pervoja seksuale me një “Akrep” është si një udhëtim me shumë passion dhe adrenalinë, intensive që fillon me entuziazmin e pritshmërive erotike dhe ndërton një marrëdhënie të fortë shpirtërore.

Këtë mund të na e shpjegojnë më mirë ata që kanë rënë pre e prekjeve apo “dëshirave” të personave me shenjën e horoskopit Akrepi, nuk janë zhgënjyer aspak. Ata duket sikur kanë një shqisë të 6-të dhe lexojnë mendjen e partnerit, e shumë kollaj gjejnë çfarë dëshirash seksuale kanë ata. Kështu do ta keni shumë të vështirë t’i harroni…