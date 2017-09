Panairi i produkteve tipike në Skrapar

Bashkia Skrapar organizon Panairin e produkteve tipike dhe degustimin e tyre në datën 27 shtator 2017 në Çorovodë. Ky aktivitet prej 6 vitesh është shndërruar në një ritual të përvitshem, të shumëpritur jo vetëm nga komunitetiti i fermerëve, por dhe ai i qytetarëve duke u bërë pjesë e kalendarit festiv. Këtë herë ky aktivitet u mundësua me mbështetje dhe sponsorizim nga projekti TAP, një nga investitorët më të mëdhenj rajonalë, i cili me ndërhyrjet në infrastrukturë, punësim, projekte komunitare ka lënë gjurmë në Skrapar, duke realizuar punime të një standarti dhe cilësie shumë të lartë. Skrapari është një zonë e cila ka kushte të jashtëzakonshme për zhvillimin e saj,veçanërisht lugina e Osumit dhe ajo e Tomorricës. Interesi i fermerëve për të investuar në mikrofermat e tyre është rritur ndjeshëm vitet e fundit e lidhur kjo me projektet në ndihmë të këtij sektori. Vreshtaria, pemët frutore, produktet blegtorale janë në fokus të punës së fermerëve në të gjithë territorin e bashkisë. Sipërfaqet e kultivuara janë rritur ndjeshëm e lidhur kjo dhe me kërkesën gjithnjë në rritje për keto produkte. Skrapari për atë që ofron nga pikëpamja natyrore, ka zgjuar interes tek turistët e shumtë që vijnë pothuajse gjatë gjithë vitit për të shijuar natyrën dhe degustuar produktet tipike të tij.





Projektet e bashkisë në fushën e turizmit kanë ndikuar në promovimin e zonës dhe rritjen e vizitueshmërisë së saj. Numri i turistëve shënon rritje nga viti në vit, vitin e kaluar ky numër ishte rreth 6000 turistë, këtë vit ky numër ka shkuar rreth 7500 turistë e përllogaritur kjo sipas indikacioneve të operatorëve turistikë. Pavarësisht punës së mirë të bërë nga bashkia mbetet ende shumë punë në rritjen e kapaciteteve akomoduese dhe standartit të shërbimit ndaj turistëve. Bashkia në politikat e saj e konsideron turizmin si një sektor prioritar për zhvillimin e zonës dhe në këtë kuadër ka mbështetur dhe do të mbështesë fermerët dhe prodhuesit e produkteve tipike në promovimin e tyre dhe panairet lokale, rajonale dhe ndërkombëtare të cilat mbeten format më të mira të promovimit të tyre.