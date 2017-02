Pagesat për ish-të përndjekurit politik, sorrollatje 25-vjeçare, procedruat rinisin nga 31 dhjetori 2017

Dhjetë ligjet që kanë dalë në vitet 1991-1998 për “Pafajësinë”, të ndryshuar disa herë, por pa u zbatuar asnjëherë

Dritan BORSHI

Shumë letra që vijnë në redaksinë e “Telegraf”, kanë si përmbajtje denoncime dhe reagime nga individë e grupe ish-të dënuarish politikë, të cilët bëjnë prezent talljen dhe sorollatjet 25 vjeçar të tyre, për mos plotësimin prej shtetit shqiptar të detyrimeve ligjore të integrimit të kësaj shtrese të shumëvuajtur. E vërteta është siç shprehen ata në letrat e tyre, mbasi shteti shqiptar edhe pse ka detyrimin t’ju riktheje punën e paguar dhe pasojat e vuajtjeve e persekucionit fizik e psikologjik, të cilat shpesh kanë përfunduar me jetë e trupa të humbur, prej 25 vitesh nuk po e mbyll këtë plagë sociale, duke i sjell vërdallë ish-të përndjekurit që jetojnë dhe familjarët e atyre që nuk jetojnë, me premtime mashtrime, me ligje e vendime që nuk zbatohen, me lista financiare nëpër banka që nuk jepen kurrë, ose jepen copa-copa me “thërrime”. Skenari i shtetit të ashtuquajtur “demokratik” për mashtrimin, talljen dhe sorollatjen e shtresës së të përndjekur politikë shqiptar, ka nisur që në ligjin e parë të vitit 1991, që gjoja u miratua me shpejtësi e “ndjesi njerëzore” prej PS e PD së bashku, ligj që mbante brenda demagogjinë dhe mashtrimin ligjor, se gjoja do t’u jepte të drejtat e përdhosura, të mohuara e të munguara. Ky mashtrim dhe kjo demagogji me ligje, vendime, urdhëresa dhe formularë të ripërsëritur nga 3-4 herë në vit. Sipas tij, baza ligjore e kësaj demagogjie, ka nisur qysh në vitin 1991 e në mënyrë tallëse të dalë plotësisht boje, po vazhdon edhe sot me nxjerrje ligjesh, vendimesh, urdhrash, ndryshimesh ligjore, mendimesh, vendime të Gjykatës Kushtetuese për njohje e shfuqizim aktesh ligjore, që kanë lidhje me integrimin ekonomik, financiar, të drejte prone, shkollim, strehim, trajtim social e shoqëror të shtresës së ish-të përndjekurve politikë, por që na fakt nuk realizojnë asgjë. Pa bërë komente, po publikojmë 27 ligjet, VKM, urdhëresat dhe Vendimet e Gjykatës Kushtetuese, me të cilat shteti shqiptar në vitin 1991 ideoi dhe “nisi” lojën e mos integrimit të kësaj shtrese të shpërfillur të shoqërisë shqiptare e cila vazhdon e kërkon të drejtat ligjore me kërkesa, peticione, gjyqe e protesta ekstreme edhe kundër jetës së tyre...





Ja edhe manovra tjetër për të vonuar pagesat e dëmshpërblimit