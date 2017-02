Omletë me spinaq dhe domate qershi

Përbërësit

1 tufë e vogël spinaq

4 kokrra vezë

50 ml qumësht

Kripë, piper

Arrë moskat

50 gr djath të bardhë

2 lgj vaj ulliri

Përgatitja

Fillimisht lajmë mirë spianqin dhe e kalojmë në ujë të vluar për 1-2 minuta. E vendosim në ujë të ftohtë dhe e shtrydhim mirë duke e grirë më pas në copa.

Trazojmë vezët me pak qumësht, kripë, piper dhe arrë moskat.