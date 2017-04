Ohrida Jacelli: Reflektim studentor

Studente viti III Shkenca Politike në Universitetin “Marin Barleti”





Një sjellje e përbashkët, një mendësi e një grupi të caktuar, me peshë në numër individësh, me peshë në marketing domosdoshmërish kthehet në model. Ndryshe do ta quaj parti politike. Ky model mund të edukojë ose të keqedukojë. Të dyja rastet bëhen të dukshme.