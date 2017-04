Jemi mësuar ta shohim si një vajzë të ëmbël, herë-herë provokuese por edhe të eksperimentojë me pamjen e saj. E kemi parë zeshkane, me flokë të kuqe dhe së fundmi ka vendosur të shndërrohet në bionde. Beatrix Ramosaj ka befasuar fansat kur ka postuar disa foto me flokët bionde dhe të shkurtër. Duhet ta pranojmë që i shkojnë shumë, por në të vërtetë ato janë thjesht paruke dhe Trixi vendosi t’i mbante një ditë.