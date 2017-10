Novacioni i këpucëve Ellery

Besoj që secili e njeh shprehjen “Paske dalë me këpucë të kuqe”, pikërisht këtë sezon do jemi duke e thënë më shumë se asnjëherë, por jo me kuptimin e keq, dihet. Mundësisht bëjini tuajat pa humbur kohë sepse gjithkund janë shitur thuajse të gjithë numrat. Por jo vetëm kaq, kreativiteti është shtrirë tek ndërthurja e copës kadife me çizmet me takë.





Shtëpia e modës Ellery na befasoi me zgjedhjen e dizajnit unik. Po ndodh e njëjta gjë si me këpucët me fjongo të Nr21, ku Dizajneri, Alessandro , ishte i pari i cili i dizenjoi dhe nga ai u frymëzuan shtëpitë e modës për të eksperimentuar me këtë novacion.





Pas Ellery të shumtë do jenë ata që do e përdorin. Por si vishen këpucët kadife? Mund t`ju themI se nuk vishen si këpucët velvet me të cilat jemi mësuar, por ne po ju sygjerojmëkombinimet.





Mos i vishni me funde, sepse duan diçka krem ose xhins për të balancuar dizajnin e ngarkuar. Sigurisht që pjesë e koleksioneve të këpucëve kanë qënë dhe gjysëm çizmet me lule, ato të bardha si dhe mules me pika të Balenciaga.