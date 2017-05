Nokia 7 vjen me një koncept të ri dhe duket fantastik







Ndryshe nga konceptet e tjera, Nokia 7 do të dalë në treg.

Me një Snapdragon 660 CPU, ekran 5.5 “Full HD, kamerën e pasme të pajisur me sensorë të Sony IMX258, 3GB RAM dhe të gjitha në drejtimin e sistemit operativ Android 7.1.1 Nougat.

Estetikisht, thuhet se shfaqet një kornizë metalike dhe mund të gjendet në tre ngjyra të ndryshme.

Ngjyrat në të cilat pritet të debutohet pajisja janë e kaltërta, e zeza dhe ngjyra e bardhë