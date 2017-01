Njihuni me vajzën seksi të Sabianit

Nuk është Sabiani në fokus, por vajza e tij Keisi. Ajo është bionde vetëm 15-vjeç, por nuk do ta besoni se sa seksi dhe tërheqëse duket. Nuk është Sabiani në fokus, por vajza e tij Keisi. Ajo është bionde vetëm 15-vjeç, por nuk do ta besoni se sa seksi dhe tërheqëse duket.

Në këto foto të publikuara në Instagramin e saj shohim se ajo nuk ka asgjë më pak se modelet e njohura. Ndërkohë më herët babai i saj Sabiani është shprehur për të se ka talente të ndryshme por gjithnjë në sferën artistike.

“Fillimisht kur u bë pjesë e jetës sime, i thosha vetes “a është fëmija im” por tashmë që është rritur 15 vjeç ndjej se jam ky që jam vetëm prej saj. Kam një raport mjaft të mirë dhe mundohem që të jem një baba dhe shok i mirë për të.

Kur ka qenë e vogël kishte shumë dëshirë të bëhej balerinë dhe me thënë të drejtën nuk kam imponuar as indirekt që ajo të jetë pjesë e muzikës, por kam vënë re se është e talentuar. Tashmë është e angazhuar disa herë si fotomodele, por ndoshta mund të shohim edhe në muzikë”,-ka përfunduar ai. Në fakt në fotot e tyre së bashku at e bijë duken vërtetë si shok të ngushtë.