Njihuni me “Light Phone”, telefoni anti-smart unik në llojin e tij

Light Phone është një aparat që shkon kundër rrymës në një sektor të dominuar nga funksione gjithmonë e më smart, dhe nga ekrane me dimensione bujare. Ky aparat shpjegon TechSot, është i karakterizuar nga një design minimalist dhe nga lehtësia e përdorimit. Është ideuar për ata përdorues që duan të eliminojnë të gjithë superflow-n, por pa hequr dorë nga të qënit “i kapshëm”, në sensin tradicional të fjalës.





Bëhet fjalë për një terminal të menduar për të funksionuar si telefon dytësor, me veçantinë e përdorimit të numërit personal kryesor. Të vetmet funksione prezent janë mundësia për të bërë dhe marrë thirrje telefonike, memorizimi i pak numrave dhe kontakteve dhe funksionion edhe si orë për të na treguar kohën.





Nuk është e mundur në asnjë mënyrë dërgimi i mesazheve apo lidhja online me internet. Gjithçka është brenda një aparati me madhësinë e një karte krediti. Telefoni i pare Light Phone duhet të jetë i lidhur me telefonin kryesor smartphone nëpërmjet një aplikacioni që duhet instaluar. Në këtë mënyrë do të mundësohet kryerja e telefonatave hyrëse dhe dalëse duke ruajtur numrin e njëjtë.