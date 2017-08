Njihuni me kunatën superseksi të Luanës!

Edona do t’ju bëjë ta harroni fare bjonden bukuroshe!

Ndërkohë që mediat nuk kanë lënë gjë të Luanës pa e pasqyruar, kemi “material të ri” për të gjithë ju. Kunata e saj Edona Çoçaj do t’ju bërë që ta harroni pasi format e saj tërheqëse sfidojnë edhe një personazh të konsoliduar në sytë e publikut si prezantuesja e njohur. Gazeta Express ka sjellë disa foto shumë tërheqëse të motrës së partnerit të Luanës, dhe duhet thënë që vërtetë nuk ka të sharë. A mendoni se ajo do ta rrëmbejë të gjithë vëmendjen e Luanës? Me çfarë shohim, duket se i ka të gjitha mundësitë!