Njihuni me bimët e bukurisë

Natyra është aleati i parë i bukurisë dhe shëndetit të lëkurës sonë. Ka bimë të panumërta që përmbajnë përbërësit aktiv që na ndihmojnë me lëkurën.

Bimët e bukurisë:Aloe Vera – Është një ilaç i vlefshëm për shëndetin e lëkurës. Xheli natyror në gjethe, ka një fuqi qetësues dhe rigjeneruese është shumë i dobishëm për djegiet dhe pickimin e insekteve. Aplikimi në fytyrë dhe trup e mban lëkurën të shëndetshme dhe rrezatuese. Arnika – Është një bimë me fuqi të lartë qetësuese dhe anti-inflamatore. Në rast të dëmtimeve të lehta, ajo redukton ënjtjen dhe dhimbjen. Përdoret si një xhel, është një bekim për të ndihmuar shërimin e lëndimeve të muskujve. Hithra – Gjethet e saj janë të pasura në flavonoide, me efekte pastruese. Për këtë arsye eshtë dobishme në rastin e lëkurës me yndyrë dhe akne, por edhe për të luftuar zbokthin dhe rënien e flokëve.Argan – Është një pemë që rritet kryesisht në Marok, nga e cila nxirret vaj, aleat i fuqishëm kundër plakjes së lëkurës.Kamomil – Përveç lehtësimit të gjumit, kamomili ka anti-inflamator dhe qetësues, të dobishëm për për lëkurën.