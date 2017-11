Njerëzit e zgjuar e kanë më të vështirë të marrin patentën

Sipas studimeve më të reja, njerëzit që kanë një diplomë ose një kualifikim pasuniversitar kanë më shumë gjasa të të dështojnë në kalimin e testeve për lejen e drejtimit të automjetit se sa personat që janë të pa diplomuar, shkruan The Independent.





Disa sigurues britanikë kanë kryer analizën e 1,564 personave me një patentë shoferi në Mbretërinë e Bashkuar dhe kanë vënë re se 59 për qind e atyre që nuk kanë kualifikime kaluan herën e parë, duke rënë në 51 për qind për ata me nivele që kishin kualifikime të ndryshme.





Personat kreativë do të jenë gjithashtu të kënaqur të dëgjojnë se ata që specializohen në arte, kanë kaluar testin e tyre patentës me më pak përpjekje. Studimi zbuloi se kjo ishte 1.9 përpjekje krahasuar me 2.3 për ata që studiojnë matematikë dhe shkenca.





Studimi zbuloi se gjashtë nga dhjetë shoferët pa kualifikime kalojnë testin e tyre me një mesatare prej 1.7 përpjekjesh për të fituar lincencën e plotë.





Gjysma e njerëzve me kualifikime kaloi herën e parë, me një mesatare prej 1.8 përpjekjesh.